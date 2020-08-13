İnce 'Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz' diyerek mail adresi paylaştı

Yeni bir hareket başlatacağını duyuran Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabında "Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz" diyerek mail adresi paylaştı.

CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, bugün yol haritasını açıkladı ve 'Memleket Hareketi' başlatacağını duyurdu.

4 Eylül'de yola çıkmaya hazırlanan İnce, kişisel Twitter hesabında da "Memleket Hareketi’ne görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Birlikte başaracağız" diyerek bir mail adresi paylaştı.

Memleket Hareketi’ne görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Birlikte başaracağız. pic.twitter.com/cVuC700epQ — Muharrem İNCE (@vekilince) August 13, 2020

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