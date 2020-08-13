İnce 'Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz' diyerek mail adresi paylaştı

CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, bugün yol haritasını açıkladı ve 'Memleket Hareketi' başlatacağını duyurdu.
4 Eylül'de yola çıkmaya hazırlanan İnce, kişisel Twitter hesabında da "Memleket Hareketi’ne görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Birlikte başaracağız" diyerek bir mail adresi paylaştı.
Memleket Hareketi’ne görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Birlikte başaracağız. pic.twitter.com/cVuC700epQ— Muharrem İNCE (@vekilince) August 13, 2020
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