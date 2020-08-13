İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Polat'tan Galata Kulesi tepkisi: Önce yıkım, sonra kurul izni olamaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Galata Kulesi'nde dün yapılan yıkım işleminin iznini almak için koruma kuruluna bugün proje sunulduğunu belirterek "Önce yıkım, sonra kurul izni olamaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Galata Kulesi'nde yürütülen restorasyon sırasında hiltiyle uygulanan işlemle ilgili açıklamada bulundu.

Kişisel Twitter hesabında paylaşım yapan Polat, şunları söyledi:

"Galata Kulesi yıkım işlemi herhangi bir Koruma Kurulu onaylı restorasyon projesi olmadan yapılmıştır. Dün yapılan yıkım işlemin iznini almak için 2 Nolu B. Koruma Kuruluna bugün Galata Kulesi Restorasyon Projesi sunulmuştur. Önce yıkım sonra kurul izni olamaz."

Galata Kulesi yıkım işlemi herhangi bir Koruma Kurulu onaylı restorasyon projesi olmadan yapılmıştır.



Dün yapılan yıkım işlemin iznini almak için 2 Nolu B. Koruma Kuruluna bugün Galata Kulesi Restorasyon Projesi sunulmuştur. Önce yıkım sonra kurul izni olamaz! #GalataKulesi pic.twitter.com/e5jthCD23A — Mahir Polat (@mhrpolat) August 13, 2020

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