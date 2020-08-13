Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

İki lider, Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtti.