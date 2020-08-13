ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlarda HES kodu istenecek

Aygün, "Başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.

Sınav başvurusu yapacak adayların başvuru işlemlerinden önce HES kodunu edinmesi gerekeceğini belirten Aygün, "HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir" uyarısında bulundu.

Aygün Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir.

Sınav başvurusu yapacak adaylarımızın başvuru işlemlerinden önce HES kodunu edinmesi gerekecek. HES Kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir.

Sınav başvurusu yapacak adaylarımızın başvuru işlemlerinden önce HES kodunu edinmesi gerekecek.

HES Kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın https://t.co/742icWXduc internet adresinden ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/7HoBm6eqov — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 13, 2020

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HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir. pic.twitter.com/vGVEbUG65j — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 13, 2020

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