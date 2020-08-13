ADA Araştırma: 'Bu pazar seçim olsa Erdoğan'a oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 43.2

ADA Araştırma, son anketinde katılımcılara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 43.2'sinin tercihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

ADA Araştırma, 3-5 Ağustos tarihleri arasında yapılan gündem anketinde katılımcılara "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Katılımcıların yüzde 43.2'sinin tercihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan'ın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 14.3 ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıra ise, yüzde 13.8 ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oldu.

👥 Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?



👉 R.Tayyip Erdoğan %43,2

👉 Mansur Yavaş %14,3

👉 Ekrem İmamoğlu %13,8

👉 Meral Akşener %6,8

👉 Selahattin Demirtaş %5,7

👉 Devlet Bahçeli %4,2

👉 Muharem İnce %3,7



📅 03-05 Ağustos tarihli gündem araştırmamız pic.twitter.com/pzpAVRQLTP — ADA ARAŞTIRMA (@AdaArastirma) August 13, 2020

​"Sizce Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalı?" sorusuna ise "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" yanıtını verenlerin oranı yüzde 46.6 oldu.