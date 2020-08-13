İnce, 2018 seçimiyle ilgili bilgileri YSK’dan 11 Ağustos 2020'de almış

Gazeteci İsmail Saymaz, 4 Eylül'de 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlatacağını duyuran Muharrem İnce'nin bahsettiği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) belgesini paylaştı.

Buna göre İnce, 2018'de cumhurbaşkanlığına aday gösterildiği seçimle ilgili bilgileri YSK'dan 11 Ağustos 2020'de aldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun Muharrem İnce’ye verdiği yazılı yanıt pic.twitter.com/Eky62mw5Yh — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) August 13, 2020

​İnce, söz konusu belgeye dayanarak şunları söylemişti: