Davutoğlu: Kim bu dış mihraklar?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'dış mihrak' nitelemesini eleştirdi ve "Kim bu dış mihraklar? Söyleyin, bilelim" ifadesini kullandı.

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Bartın Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen il kongresinde "Kim bu dış mihraklar?" diye sordu. "Şu dış mihrakların adını bir koyalım. Kimdir bunlar?" diye soran Davutoğlu, şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanlığı yapmış ve bu konuda tezler yazmış biri olarak, soruyorum; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı'nı ‘emperyalizme' karşı korumak için neredeyse cihat ilan etmiş olanlara sesleniyorum, şu dış mihrakların adını bir koyalım. Kimdir bunlar? Söyleyin hep birlikte mücadele edelim. Yandaş gazetelerinizin ‘Reis Trump' diye övgüyle bahsettiği Amerikan Başkanı mıdır dış mihrak? Dış mihraklar sürekli dostluk mesajları verdiğiniz Rusya mıdır, Avrupa mıdır?

Kim bu dış mihraklar? Söyleyin, bilelim. Onlara karşı omuz omuza mücadele edelim. Dış mihrak diye bir hayalet var, adı sanı yok!.. Hadi çıkın açıklayın #KimBuDışMihraklar pic.twitter.com/kHvyE0FXzU — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) August 12, 2020

​Yoksa kapılarına gidip Washington'da, İngiltere'de SWAP işlemi için merhamet dilendiğiniz FED Amerikan Merkez Bankası mıdır, İngiliz Merkez Bankası mıdır? Çıkın söyleyin, kimdir? Elinizde istihbarat var. Söyleyin bilelim ona karşı omuz omuza mücadele edelim. Vereceğiniz her mücadelede yanınızdayız. Hiçbir şekilde Türkiye'ye oyun oynayan hangi dış mihrak varsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin başında kim olursa olsun iktidarın yanında oluruz. Libya politikanızın arkasında hiç tereddüt etmeden durduk. Haklıyız, Doğu Akdeniz politikanızın arkasında duruyoruz. Ama çıkın açıklayın, kim bu dış mihraklar?"