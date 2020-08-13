Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis'e saldıracak olursanız bedelini ağır ödersiniz dedik ve ilk cevabı aldılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuşuyor.

#Canlı: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında konuşuyor https://t.co/yltCJ5dHW4 — AA Canlı (@AACanli) August 13, 2020

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin geleceği konusunda AK Parti'den başka proje sahibi siyasi bir yapı bulunmuyor. AK Parti, milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti, sadece milletimize yaslanan bir partidir." dedi.

Erdoğan, "AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurmuştur, kumaşını millet dokumuştur. Bütün başarılarımızın bereketi ülkemize ve milletimize aittir." şeklinde konuştu.

Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar." bilgisini paylaştı.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türkiye'nin 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmamalıyız. Özellikle 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından AK Parti'yi, hükümet eden ama iktidar olamamış bir parti haline dönüştürmek için oynanan oyunları hep aklımızda tutmalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2022 yılı sonunda aracımız banttan inecek ve ülkemiz elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri haline gelecektir." dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Ana muhalefet 'IMF'den borç alın.' diyor. O sizin işiniz, bizim böyle bir işimiz, derdimiz yok. Ekonomide yeni bir döneme gireceğiz. Bu dönemin şahlanma dönemi olacağına inanıyorum. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağımız bu dönemde adım adım 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz





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