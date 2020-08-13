Uzaklaştırma kararı vardı: Eski eşinin evine balkondan tırmandı, boğarak öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde, boşandığı eski karısını boğarak öldüren zanlı, telefonla polisi arayarak kendisini ihbar etti, ardından da karakola giderek teslim oldu.

İddiaya göre Aykut H. 2 yıl önce boşandığı iki çocuğunun annesi Gizem F.'nin (26) Cengiz Topel Mahallesi'ndeki evine geldi. Aykut H., apartmanın ikinci katına tırmanarak Gizem F.'yi boğarak öldürdü. Daha sonra evden ayrılan zanlı Boğaziçi Polis Karakolu'na giderek polise teslim oldu.

Aykut H.'nin Gizem F.'den 2 yıl önce ayrıldığı, genç kadını daha önce de rahatsız etmesi sebebiyle hakkında uzaklaştırma cezası bulunduğu öğrenildi.

Gizem F.'nin annesinin ise olay anında torunlarıyla beraber Manisa'da olduğu bildirildi.

Kızının ölüm haberini alan acılı anne, torunlarıyla birlikte geldiği evde gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı anne, "Boşanmışsın gitmişsin. Daha ne istiyorsun kızımdan? İki tane evladı vardı" diye haykırdı.

'Seni Başkasına yar etmeyeceğim' diye rahatsız etmiş

Öte yandan, zanlının, eski eşine daha önceden "Seni başkasına yar etmeyeceğim" diyerek rahatsız ettiği iddia edildi.

Gizem F.'yi tanıyan bir mahalle sakini, "Annesinin evinde iki çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Annesi, torunlarıyla birlikte Manisa'ya gitmiş. Gizem de evde yalnızmış. Polis boğularak öldürüldüğünü söyledi. Gencecik, hanımefendi bir kızdı. Eski eşi boşanmayı yediremedi kendisine. Önceden de 'Seni başkasına yar etmeyeceğim' diye tehdit ediyormuş. Elimizde büyüdü kızımız, çocukluğunu biliyorduk. Çocuklarını da babasına gösteriyordu, kısıtlamıyordu hiç" dedi.

Eski eşi tarafından boğularak öldürülen Gizem F.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zanlı Aykut H.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.