RTÜK'ten çok sayıda TV'ye idari para cezası

RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ile devlet yönetimine hakaret ve iftira niteliği taşıyan ifadelerin kullanılması nedeniyle KRT'ye idari para cezası ve sahte ilaç ile cinsel ürün satışı yapan çok sayıda kanala yayın durdurma ve para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan açıklamaya göre, izleme uzmanlarının raporlarının görüşüldüğü Üst Kurul toplantısında, Kovid-19 salgını, sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlaması yapan programlar ele alındı.

Üst Kurul, 19 Haziran'da KRT'de yayımlanan "Gündem Özel" programının konuğu Serdar Savaş'ın, lise ve üniversitelere giriş sınavlarının salgın sürecinde düzenlenmesine ilişkin değerlendirmelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile devlet yönetimine hakaret ve iftira niteliğinde olduğuna kanaat getiren Üst Kurul, KRT'ye idari para cezası uyguladı.

RTÜK'ten hakaret ve asılsız iddialara ceza https://t.co/PJuEuA2mWP — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) August 13, 2020

​Üst Kurul, "Radyo Harman"daki programa katılan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, Türkiye'nin Suriye politikasına yönelik iddiaları nedeniyle yayıncı kuruluş hakkında program durdurma ve idari para cezası kararları alındı.

Üst Kurulun gündeminde, sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlaması yapan kanalların programları da vardı.

RTÜK, yalan beyanlarla halkı kandırarak sahte ilaç ile cinsel ürün satışı yapan ve halkın manevi duygularını istismar eden Top Shop TV, Ber TV, Arafat TV, Alaska TV ve Dolunay INT kanallarına yayın durdurma ve idari para cezası verdi.