Sağlık Bakanı Koca'dan hasta ziyareti uyarısı: Kovid-19 testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine giden var

COVID-19 testi pozitif çıkan arkadaşına, geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1.243 yerine 1.241 olacaktı. 1 kişiye de kendisi bulaştırmış. COVID-19’la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım.