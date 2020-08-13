Selçuk Bayraktar 'kelebek gibi uçuyor' diyerek duyurdu: Test başarıyla tamamlandı

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda bulunan Bayraktar Akıncı Uçuş ve Eğitim Merkezi’nde Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi kapsamında saat 17.28’de havalanan Bayraktar Akıncı TİHA’nın ikinci prototipi ilk uçuş testini gerçekleştirdi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda Bayraktar Akıncı TİHA 1 saat 2 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 18.30’da piste teker koyan Akıncı TİHA’nın uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.

'Kelebek gibi uçuyor'

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda AKINCI'nın 2.Prototipinin test uçuşunu tamamladık.. Kelebek gibi uçuyor, Bakalım ne zaman arı gibi...." dedi.

AKINCI'nın 2.Prototipinin 🐳 test uçuşunu tamamladık..



Kelebek gibi uçuyor,

Bakalım ne zaman 🐝 gibi....#MilliTeknolojiHamlesi ✈🐳🚀🇹🇷 pic.twitter.com/3XNDXrVTRQ — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 13, 2020

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