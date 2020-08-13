8 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Aralarında eski HDP'li isimler de var

Aralarında geçen aylarda HDP’den istifa eden Batman'ın Kozluk İlçe Belediye Başkanı Ayhan Eren ile Bekirhan Belde Belediye Başkanı Fırat Karabulut'un olduğu 8 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki hitabının ardından partiye katılımlar gerçekleşti.

AK Parti'ye 4 ilden 5 ilçe ve 3 belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı katıldı.

AK Parti'ye katılan belediye başkanları şu şekilde:

Ağrı Eleşkirt Belediye Başkanı - Ramazan Yakut

Ağrı Eleşkirt / Yayladüzü Belde Belediye Başkanı - Selami Demirtaş

Ağrı Eleşkirt / Yücekapı Belde Belediye Başkanı - Nurettin Öztürk

Batman Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren

Batman Kozluk / Bekirhan Belde Belediye Başkanı - Fırat Karabulut

Erzurum Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı

Erzurum Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğide

Trabzon Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu

31 Mart 2019 yerel seçimlerimden sonra bugüne kadar 15 farklı ilden, 16 ilçe, 15 belde belediye başkanı olmak üzere 31 belediye başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. Böylelikle AK Parti'li belediye sayısı toplam 794 oldu.

HDP'li Dicle Belediye Başkanı Aygören, partisinden istifa etti

Öte yandan 31 Mart yerel seçimlerinde 8 bin 980 oy alarak Dicle Belediye Başkanı seçilen Felat Aygören, partisinden istifa etti.

Görevine bağımsız olarak devam etme kararı alan Aygören, yerel seçimlerde yüzde 50.86 oy alarak HDP'den belediye başkanı seçilmişti.