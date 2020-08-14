Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri ve mahallelinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Edilen bilgiye göre, Bursa merkez Ovaakça mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 3 dekar alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 8 itfaiye aracı, 24 personel ve çok sayıda mahalleli müdahale etti. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı. Vatandaşlarında sulama tankerleriyle destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.