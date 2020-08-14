FETÖ’nün 'gaybubet evlerine' operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, 'FETÖ/PDY üyeliğinden' aranan zanlıların yakalanması amacıyla örgüte ait hücre evlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda hücre evlerinde saklandıkları ve internet tabanlı programlarla haberleştikleri tespit edilen 7 örgüt üyesi gözaltına alındı. Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve adreslerinde 6 sahte kimlik ve ehliyet ile örgüte ait yaklaşık 75 bin lira ve 500 avro ele geçirildi.