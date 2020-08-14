İstanbul Tabip Odası Başkanı: Salgın yanlış yönetiliyor

Prof. Dr. Saip, 1 Haziran’da atılan normalleşme adımlarını işaret ederek “Salgın ekonomik kaygılarla ve başarılıyız algısı yaratılarak yönetildi” dedi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Saip koronavirüsün yanlış yönetilmesi sonucunda vaka sayılarının arttığını belirtti. Saip, “Ülkemizde salgının 1. dalgası devam etmekte. 1 Haziran'da kontrolsüz açılım sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen günlük yeni vaka sayıları 750'lerden 1500'lere çıktı. Salgın daha çok ekonomik kaygılarla ve başarılıyız algısı yaratılarak şeffaf olmayan şekilde yönetilmekte. AVM'lerin açılması, Ayasofya'nın açılışına kalabalık katılımın özendirilmesi, milyonlarca öğrencinin sınavlara girmesi halkta rehavet havası yarattı” dedi.

Prof. Dr. Pınar Saip, “Sağlık Bakanlığı'nın entübe ve yoğun bakımdaki hasta sayısını paylaşmaması düşündürücü” diye konuştu.

'Sağlıkçılara test yapılmıyor'

Sözcü'den Yüksel Şengül'ün haberine göre, salgında ön safhada çalışan sağlıkçılara test yapılmadığını belirten Prof. Dr. Saip, “En büyük risk grubunu oluşturmalarına rağmen sağlıkçılara test yapılmıyor. Ayrıca, özel hastanelere 1 Nisan'dan itibaren verilen koronavirüs paketinin 29 Haziran'da devreden çıkarılmasıyla sorun büyümekte” dedi.

Sadece alkış gördük

Prof. Dr. Pınar Saip, “Salgın sürecinde birçok doktor hayatını kaybetti. Cemil Taşçıoğlu, Feriha Öz, Murat Dilmener hocalarımızın isimlerinin hastanelere verilmesi ve balkon alkışları dışında bir ilgi göremedik. Görev yaparken bulaş olan sağlık çalışanları meslek hastalığı veya iş kazası olarak tanımlanması konusunda bile zorluklar çıkarılıyor. Bugüne kadar kaç sağlıkçının hastalandığını bilmiyoruz” dedi.