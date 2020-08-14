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    'Kopya site'yle villa vurgununun boyutu 100 milyon lira

    © DHA /
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008141042652560-kopya-siteyle-villa-vurgununun-boyutu-100-milyon-lira/

    Koronavirüs döneminde izole tatil için villada konaklamak isteyenleri, internet sitelerini bire bir kopyalayıp pazarlayan dolandırıcıların, sadece Antalya'nın Kalkan bölgesindeki villa vurgununun 100 milyon lirayı bulduğu tahmin ediliyor.

    Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'ndeki ultra lüks villaları kiralayan şirketler, son aylarda internet sayfalarını bire bir kopyalayıp hayali satış ve kiralama yapan dolandırıcıların hedefine girdi. Turistik beldede dubleks, tripleks açık-kapalı havuzları bulunan 4 bin villayı kiralayan 125 şirket, dolandırıcıların web sayfalarını kopyalaması nedeniyle zor günler geçiriyor.

    Web sayfası üzerinden lüks statüsüne göre haftalığı 5 bin ile 30 bin lira arasında kiralanan villaları seçen, şirketlerin web sayfalarının kopyasını yapan dolandırıcılar, kendilerine ulaşan ve koronavirüs yüzünden izole tatil isteyenleri tuzağına düşürüyor. Gerçek şirketlerin verdiği haftalık fiyatların yarı fiyatına, ilave olarak peşin ödemede ise yüzde 10 indirim yapan dolandırıcılar, para hesaplarına geçtikten sonra ortadan kayboluyor.

    ‘Kişiye değil, şirket sahibine ödeme yapın’

    Kalkan Mahallesi'nde 5 yıldır villa turizmi yapan ve porföyünde 615 villa olan Mehmet Agah Canki, bölgede 4 bin civarında villanın haftalık kiralandığını söyledi. Kalkan'da 125 firmanın bu işi yaptığını belirten Canki, bölgede villa kiralamak isteyen tatilcileri, "Kişiye değil, şirket hesabına ödeme yapın" diye uyardı. Canki, "Dolandırılanların tamamı, şahıs hesaplarına ödeme yapmış kişiler. TÜRSAB üyesi acente şirketlerinden kiralama yapılmalı" dedi.

    ‘2 binden fazla insan mağdur’

    Villa kiralaması yapılan web sayfalarında, acenta sorgulaması yapılan linklerin adreslerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Canki, "Dolandırılanlardan ofise gelen 20 kişi oldu. Villa kiralayan her şirkete, bu kadar kişinin ulaştığını düşünürsek, 2 binden fazla insan mağdur. Bu da aşağı yukarı 100 milyon liralık vurgunu gösteriyor. Dolandırılan misafirler, hak aramakta geri duruyor. Utanıyorlar, bu durumun gizli kalmasını istiyorlar" diye konuştu.

    Koronavirüs sürecinde izole tatil amacıyla villa tatiline ilginin arttığını söyleyen Canki, "Bu durum villaların hızla dolmasına neden oldu. Villa bulamayanlar dolandırıcıların tuzağına düştü. Bir acentanın dolu dediği villanın başka yerde boş olması mümkün değil. En fazla indirim 1000 lira olur, 1500 lira olur. 5- 6 bin lira indirim yapılıyorsa bu duruma şüpheli bakmak lazım" şeklinde konuştu.

    ‘Bu arkadaşlar işi resmen çözmüşler’

    5 yıldır hem Türkiye'den hem de dünyanın farklı ülkelerinden onlarca kişiye villa kiralayan ve elinde 800 ultra lüks villa portföyü olan turizmci Ahmet Serter, dolandırıcılarla mücadele etmenin zor olduğunu belirterek, "Bu arkadaşlar işi resmen çözmüşler" dedi.

    ‘Fiyatı ucuz olduğu için çok cazip geliyor’

    Serter, şirketinin kiraladığı villayı, dolandırıcıların açtığı kopya sitede görünce büyük şok yaşadığını söyledi. Hayali villa kiralayan kişiyle konuşma anlarını cep telefonu kamerasına da kaydeden Serter, "Bizim bünyemizdeki 11 bin 950 lira olan villayı 8 bin liradan pazarlıyorlar. Vatandaşların dikkat etmesi gereken şey şu. Fiyatı ucuz olduğu için çok cazip geliyor, hemen kanabiliyor. Hatta dolandırıcılar bütün parayı ödersen yüzde 10 daha indirim alırsın diyor. Kazançlı olduğunuzu, ucuza kapattığınızı düşünüyorsunuz. Birçok misafir buraya geldi, hepsi yolda kaldı" diye konuştu.

    "Biz burada hiçbir misafirimizin mağdur olmasını istemiyoruz çünkü bölgemizin adını lekeliyorlar" diyen Serter, "Böyle olduğu zaman bu işin güvenilirliği kayboluyor" derken temmuz- ağustos döneminde bizzat şahit olduğu 300'ü aşkın dolandırıcılık olayının yaşandığını söyledi. Serter, şöyle konuştu:

    "Bu üzücü. İnsanlar bir yıl çalışıp para biriktiriyor ve tatile çıkıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyla gelince biz de üzülüyoruz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Kiralama yapılan firmayı iyi sorgulayın. TÜRSAB belgesini, belediye ruhsatını, vergi levhasını iyi sorgulayın. Pandemiden dolayı zorlu süreçten geçtik. 5-10 gün tatil yapmak istediler ama burnundan getirdiler. Ucuz görülen sitelere kanmayın, sorgulayın. Villa sektöründe aşırı patlama oldu. Dezenfektan, şampuan gibi bu sektörün de sahtesi çıktı."
    Dolandırıcıyla yapılan konuşma

    Villa sahibi Ahmet Serter ile dolandırıcılık sitesinin görevlisi arasındaki konuşma ise şöyle:

    (AS)- Merkeze yakın mı bu bina. 4 odalı

    - Antalya Kalkan'da Villa Leylak var. Leylak yazın

    (AS)- Leylak, bakayım

    - Muhafazakar villalarımızdandır

    (AS)- Güzele benziyor, ne kadar bu villanın fiyatı hanımefendi?

    - Geceliği 1100 TL. 4 oda 8 yatak. Üst banyolu 2 banyo ebeveyn, 1 banyo ortaktır

    (AS)- 1100 TL bu villa ama etrafında binalar var gibi hanımefendi

    - Evimiz en tepede, aşağıda binalar vardır. Zaten güneşlenme havuzunun üzeri kapalı

    (AS)- Olur mu hanımefendi solda binalar var bakın! Olduğu gibi fotoğrafı çekmişler

    - Yok

    (AS)- Hanımefendi mantıken baktığınız zaman benim gördüğümü görün yani baktığımı da görün yani. Bir bina daha gördüm adını unuttum 'güzi' vardı öyle bir şeydi. Güzmanya diye bir villa var

    - Bakıyorum hemen

    (AS)- Bakın mesela bunun etrafı falan boş kapalı havuz var mesela

    - 1250 TL geceliği, 6 yatak, 4 oda ve beach banyosu içinde ebeveyn banyolu

    (AS)- Yani 7 gecesi kaç para?

    - Hem kapalı havuzu var hem de dışarda havuzu bulunuyor, pandemiden dolayı indirimli fiyatlarımız bulunuyor. Fakat 1,5 hafta sonra fiyatlar tekrar yukarı çıkacak. Peşin ödemede yüzde 10 indirim sağlıyoruz

    (AS)- Bu bina kendinize mi ait? Ondan mı ucuz bu binanın fiyatı?

    - Ayrıca biz inşaat firmasıyız, sitelerimiz kendimize aittir

    (AS)- Ama bir şey söyleyeceğim hanımefendi bu bina benim. Nasıl olacak bu iş

    - Hangi bina?

    (AS)- Bu bina benim, ben sahibiyim. Bu villanın normalde ismi Suare. Fiyatı da 11.950 TL.

    - Yok yüzde 90'ı bizim zaten

    (AS)- Hanımefendi bu binanın sahibi benim, tapusunu mu göstereyim! Bu bina Villa Suare, Üzümlü'de

    - Evet bizim sitemizle çalışıyor musunuz peki?

    (AS)- Yoo. Hani siz benim diyorsunuz ne oldu şimdi?

    - Anlayamadım

    (AS)- Şu anda yanımda Kaş Cumhuriyet savcısı var. Onunla beraber kayda aldık şimdi bunu

    - Ben yetkilimize aktarayım onunla daha rahat konuşursunuz

    (AS)- Aktarın

    - Yetkiliye bağlıyorum

    (AS)- Aktarın, aktarın bağlayın

    - Alo ben sordum Yavuz Atay diye birisinden evleri almışız.

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    Etiketler:
    Türkiye, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Mehmet Agah Canki, Tatil, Internet, kopya, Site, SITE, Villa, Kaş, Koronavirüs, Antalya
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