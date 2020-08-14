Alibeyköy'de trafikte kadına saldırı: Üzerine yürüdü, arabasının camını kırdı

Eyüpsultan Alibeyköy'de bir kişinin trafikte kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırganlara tepki yağdı

Olay, akşam saatlerinde Alibeyköy'de yaşandı. Bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte bir kadına küfrederek, saldırdı.

Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi

Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, tepki yağdı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

'Gözaltına alındı'

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır.



Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum.



Hep birlikte takipçisi olacağız... pic.twitter.com/fo1yz20sCi — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 14, 2020

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