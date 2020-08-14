Cüneyt Özdemir: Diğer partileri destekleyenler 'demokrat', AK Parti'yi destekleyenler 'yandaş' oluyor

Gazeteci Cüneyt Özdemir, "Eskiden muhaliftin şimdi yandaş mısın?" sorusuna "Bakıyorum diğer partilere, onları destekleyenler demokrat oluyor, AK Parti'yi destekleyenler yandaş oluyor" yanıtını verdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Habertürk'te Kübra Par'ın sunumuyla ekrana gelen Açık ve Net programına konuk oldu. Medyanın geleceğine dair değerlendirmelerin yapıldığı programda Par, Özdemir'e "Eskiden muhaliftin şimdi yandaş mısın?" sorusunu yöneltti.

Özdemir ise bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Yandaşlık neyin yandaşlığı? CHP yandaşlığı yok mu? İYİ Parti yandaşlığı yok mu? Affedersin HDP yandaşlığı yok mu? Yandaşlıksa.. Yandaşlık ihalesi AK Parti'ye devredilmiş. Bakıyorum diğer partilere, onları destekleyenler demokrat oluyor, AK Parti'yi destekleyenler yandaş oluyor. Yandaşlık bence şöyle; aklını emanet ediyor musun? O zaman yandaş olursun. Bu hayatı birisi şöyle düşünür mü diye yaşamıyorum."

Cüneyt Özdemir: CHP yandaşlığı yok mu? İYİ Parti yandaşlığı yok mu? Affedersin HDP yandaşlığı yok mu? Yandaşlık ihalesi AK Parti'ye devredilmiş. Bakıyorum diğer partilere, onlar demokrat oluyor, AK Parti'yi destekleyenler yandaş oluyorhttps://t.co/zcdebx5JOA pic.twitter.com/KJtnpTqKIy — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 14, 2020

​Daha sonra YouTube kanalından yaptığı canlı yayında kendisine yönelik eleştirilere değinen Cüneyt Özdemir, "Sürç-i lisan ettiysem affola, görünen o ki etmişim. Diğer partiler arasında ben HDP'yi ben en demokratik iç politikaları olan, eş başkanlar seçen, kadınlara değer veren ve kadın kotasını yüksek tutan, parti içi demokrasinin en çok işlediği partilerden biri olarak görüyorum. Siyasi görüşüne katılırsınız, katılmazsınız. Ama şu andaki işleyişine baktığınızda durum böyle. Affedersiniz 'HDP'de bile körü körüne yandaşlar var' diyorum. Birilerini kırdıysam da buradan yine özür dilerim. Kardeşim ya, insanın kendisini anlatması ne kadar zormuş" ifadesiyle sözlerine açıklık getirdi.