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    İlber Ortaylı

    İlber Ortaylı’dan Galata Kulesi’ndeki restorasyona tepki: Vandallık

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    Türkiye
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    Galata Kulesi’nde gerçekleştirilen ‘restorasyon’ çalışmalarına tepkiler sürerken, sert bir tepki de tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan geldi. Ortaylı, “Manzara çok vandalcaydı” dedi.

    Galata Kulesi’nde gerçekleştirilen ‘restorasyon’ çalışmalarına tepkiler devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Galata Kulesi’nde tepki çeken ‘restorasyon çalışmaları’nı tarihçi yazar İlber Ortaylı, mimar ve restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Akademisyen Dr. Sercan Sağlam’a sordu.

    ‘İki metre yer kazanmak için orayı kazıyor, bunlar başka binaya benzemez’

    Ortaylı, şunları kaydetti: “Kontrol yok. Birine bir yeri terk ettiğin zaman sayımı yapılmıyor, inşaat kontrol edilmiyor. Müteahhit de kendi kolayını yapıyor. İki metre yer kazanmak için orayı kazıyor. Çok vandalcaydı manzara. Biz orada ne yapıldığını bilmiyoruz ki. Avrupa’da böyle şeyler şehrin dikkatine, onayına sunulur. Burada öyle bir şey yok. Birileri karar veriyor, bir şeyler yapıyorlar. Anıtlar Kurulu’nun verdiği karar bile tatbik edilirken doğru dürüst bir kontrol yok o bakımdan bu kontrole alışmak zorundayız. Çünkü bunlar çok nadir eserler, başka binaya benzemez.”

    Galata Kulesi
    © Fotoğraf : Twitter
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    Ahunbay “Tarihi eserlere çok hassas yaklaşmak gerekiyor. Çünkü onlar geri getirilemeyecek değerlerdir” ifadelerini kullanırken Sağlam ise “Oluşacak titreşimler, orijinal yapıya kuvvetle muhtemel zarar verir” şeklinde yorumda bulundu.

    164 yıl sonra İBB'nin elinden alınan Galata Kulesi'ndeki restorasyon skandalı gündeme damgasını vurmuştu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde kulenin duvarlarının tahrip edildiği görülüyordu. İBB restorasyonun tüm sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

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    Etiketler:
    Vandalizm, İlber Ortaylı, Tepki, Restorasyon, Galata Kulesi
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