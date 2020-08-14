Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Oruç Reis ayın 23'üne kadar çalışmalarını sürdürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. En ufak bir saldırıyı yanıtsız bırakmayacaklarını belirten Erdoğan, "Oruç Reis ayın 23'üne kadar çalışmalarını sürdürecek" dedi.