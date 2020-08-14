'Zavadanak dayı' diye tanınan Bekir Varol tutuklandı

Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Kızılağaç kavşağında 15 Mart 2020 tarihinde meydana gelen kazanın ardından kaza yaptığı araç sahibiyle yaşadığı diyalog ve söylemleriyle Türkiye gündemine oturan namı değer Manavgatlı 'Zavadanak dayı' Bekir Varol tutuklandı.

Sürücü belgesine 6 ay süresince el konulan ve para cezası uygulanan Varol hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Dava sonucunda 5 ay hapse mahkum edilen Bekir Varol'un cezası, kesinleşti. Alanya Adliyesi'ne teslim olan Bekir Varol, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Manavgat'ın Kızılağaç kavşağında 15 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında Bekir Varol'un kullandığı 07 L 7170 plakalı kamyonetle, Niyazi K.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından kamyonetinin sağ ön tekeri kopmasına rağmen olay yerinden kaçan Bekir Varol, yaklaşık 1 kilometre ileride jandarma tarafından yakalandı. Olay yerine getirilen Bekir Varol'un yapılan muayenesinde, 2.2 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay yerinde diğer araç sürücüsü Niyazi K.'ye tepki gösteren Bekir Varol, "Koronadan mı kaçıyorsun. Niye kırmızıda geçtin", polis görevlilerine de olayı anlatırken "Zavadanak bana çarptı” sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.