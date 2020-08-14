İçişleri Bakanlığı: Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında adli işlem yapılacak

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye göre evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında adli işlem yapılacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine 'İzolasyon Tedbirleri' konulu genelge gönderildi. Buna göre Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak.

Genelgeye göre, Kovid-19 tanılı/temaslı/evde izolasyona alınanların izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da kullanılarak sağlanacak. Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanacak, adli işlem yapılacak.