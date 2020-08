Bakan Selçuk: Her yerden uzaktan eğitimle ilgili teşekkür aldık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin mesajlar verdi. Selçuk, "Her bir dersin uzaktan eğitimle nasıl daha kaliteli verilebileceğine ilişkin çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Geçtiğimiz dönem yürüttüğümüz uzaktan eğitim faaliyetlerine yönelik, emin olun, her yerden teşekkür aldık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 il milli eğitim müdürü ile yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili toplantı yaptı. Her dersle ilgili uzaktan eğitimin daha iyi verilebilmesine ilişkin çalışmalar yapıldığını belirten Selçuk, geçen dönemde bu konuda teşekkür aldıklarını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve merkez teşkilatında görevli genel müdürlerin de yer aldığı geniş bir katılımla çevrim içi ortamda gerçekleştirilen toplantıda Bakan Selçuk; yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, 24 Ağustos’ta başlayacak olan öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları ve illerde salgına karşı önlemler kapsamında yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

24 Ağustos’tan itibaren yapılacak olan öğretmenlerin mesleki çalışmalarının öncelikli konusunun, “yüz yüze eğitim başladığında çocukların uyumunun nasıl sağlanacağı” olduğunu ifade eden Selçuk, “Öğretmenler hangi gün, hangi oyunu nasıl oynayacaklar ki çocuklar bu uyumu içselleştirsinler… Bununla ilgili hazırlıklarımız olacak” diye konuştu.

Her okulda dijital eğitimle ilgili oluşabilecek problemleri yönetebilmek için alanda yetkin öğretmenlerin 'Uzaktan Eğitim Sorumlusu' olarak görev yapacağının altını çizen Selçuk, aynı şekilde hijyen koşullarının sağlanması noktasında bir sorumluluk paylaşımının da yapılacağını belirtti. Selçuk şöyle konuştu:

“Öğretmenlerimizin tamamına yönelik ve sürekli bir mesleki gelişim anlayışına doğru gidiyoruz. Her bir dersin uzaktan eğitimle nasıl daha kaliteli verilebileceğine ilişkin çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Aldığımız kararlarla ilgili asla bir taassubumuz yok. Hangisi mantıklıysa, hangisinin pedagojik değeri yüksekse onu uygulayabiliriz. Sizlerden gelecek her türlü öneriye açığız. Geçtiğimiz dönem yürüttüğümüz uzaktan eğitim faaliyetlerine yönelik, emin olun, her yerden teşekkür aldık. Her birinizin desteği çok önemli.”

Uzaktan eğitime erişim sorunu olan öğrenciler için hazırlıkları yapılan EBA Destek Noktasıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Selçuk, evinde cihaz veya internet olmayan ya da yaşadığı yerde internet altyapısı bulunmayan öğrenciler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.