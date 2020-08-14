İBB İnanç Masası'ndan Ateizm Derneği'ne ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan İBB İnanç Masası'ndan Ateizm Derneği'ne ziyarette bulunuldu.
Ziyaretin fotoğrafı, Ateizm Derneği'nin sosyal medya sayfasından şu ifadelerle paylaşıldı:
"Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi @istanbulbld İnanç Masasının değerli temsilcilerini ofisimizde konuk ettik. Kültürlerin ve inançların başkenti İstanbul'un inanç özgürlüğü, azınlık sorunları üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Sesimize kulak verdikleri için teşekkür eder"
Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi @istanbulbld İnanç Masasının değerli temsilcilerini ofisimizde konuk ettik. Kültürlerin ve inançların başkenti İstanbul'un inanç özgürlüğü, azınlık sorunları üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Sesimize kulak verdikleri için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/9sOm275ozs— Ateizm Derneği (@Ateizm_Dernegi) August 14, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)