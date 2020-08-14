Alçı: İnce'nin en yakınlarından Yaşar Tüzün'ün bile bu harekette yer almayacağı söyleniyor

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Muharrem İnce'nin başlatacağı 'Memleket Hareketi' ile ilgili olarak "İnce mevcut CHP’nin içinden pek destekçi bulacak gibi görünmüyor. Hatta en yakınlarından Yaşar Tüzün’ün bile bu harekette yer almayacağı söyleniyor" dedi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 'CHP’liler bu açıklamalara ne diyor?' başlığıyla yayımlanan yazısında Muharrem İnce'nin 4 Eylül'de başlatacağı 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni değerlendirdi.

"CHP’nin içinden önemli isimlere İnce’nin açıklamalarına dair düşüncelerini sordum. Söyledikleri genel itibarı ile şu: Kendini kemik CHP’li olarak tanımlayanların içinden küçük bir kesim içten içe İnce’nin söylediklerine katılıyorlarmış. Onların söyleyemediklerini söylediğini düşünüyorlarmış" diyen Alçı, şöyle devam etti:

"Ancak bununla birlikte bu kesimde dahil İnce’nin geçirdiği hissin alternatif sunan, değişim vaadi ile gelen bir siyasetçiden ziyade şikayet eden ve nefs kavgasına giren bir siyasetçi olduğu görüşü hakim. Onlar dışında partide milletvekillerinden, delegelere, il ve ilçe teşkilatlarına kadar genel hava açıklamaların karşılık bulmadığı yönünde.

'Bu parti İnce’yi ilçe başkanı, il başkanı, grup başkanvekili, milletvekili, cumhurbaşkanı adayı yapmış, daha ne yapsın? Böyle vefasızlık olur mu?' diyorlar. İnce mevcut CHP’nin içinden pek destekçi bulacak gibi görünmüyor. Hatta en yakınlarından Yaşar Tüzün’ün bile bu harekette yer almayacağı söyleniyor.

Peki kiminle yürüyecek İnce? CHP içinden kritik bir kaynağım 'Fikri Sağlar olabilir' dedi. Gerçi Fikri Bey de Kemalizme mesafeli bir solcudur. Sağlar dışında İnce’ye yakınlığı bilinen milletvekilleri hariç sayılan bir isim yok.

Yaşar Okuyan ise bana İnce’ye yakınlığı dolayısıyla CHP listeye koymadığı için bağımsız girip seçim kazanan Mehmet Kesimoğlu’nun da destek vermediğini söyledi."