Düzce'de 65 yaş üstüne düğün kısıtlaması

Düzce İl Hıfzıssıhha Kurulu bugün Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında toplanan kurul koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünlerinin aynı gün içerisinde 11.00-23.00 saatleri arasında ve en fazla 2 saat 30 dakika süreyle sınırlı olacak şekilde yapılmasına karar verildi.

Daha önce 3 saat olan izin 2,5 saate indirilirken, düğün sahibi tarafından izin alma aşamasında düğün izin dilekçesinde düğünün saatleri belirtilecek.

Ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşların, evlenen kişilerin 1. derece yakınları ile amca, dayı, teyze ve hala haricinde düğünlere katılmasının yasaklanmasına, mevlit ve defin işlemleri sonrasında yapılacak olan yemek ikramların yasaklanmasına karar verildi