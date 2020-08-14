Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 647 ağır hastamız var

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, virüsten vatandaşların kendisini korumasının, kurallar belli olduğu için zor olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var."



ZOR OLAN, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020

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