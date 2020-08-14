Türk hackerlar Yunanistan Çalışma Bakanlığı'nın internet sitesini hackledi

Yunanistan Çalışma Bakanlığı’nın internet sayfasının açılışında "Türk RootAyyildiz tarafından hacklendi" ve "Oruç Reis'e yaptığınız her saldırı internet üzerinden yanıt alacaktır" mesajları görülüyor.

Son günlerde, Yunanistan ile Türkiye ilişkilerindeki gerilim artarak devam ediyor. Türkiye,10 Ağustos'ta Oruç Reis gemisinin, Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesi olarak gördüğü Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalara başladığını duyurdu. Türkiye’nin Navtex ilanından kısa bir süre sonra, Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı. Yunan Silahlı Kuvvetleri alarma geçirildi.