Türkiye'de koronavirüsten 22 ölüm: Bugünkü vaka sayısı 1226

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 70 bin 192 test yapıldı, 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.



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