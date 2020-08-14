Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezüella ilişkilerini güçlendirecek, iki ülke arasında iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezüella ilişkilerini güçlendirecek, iki ülke arasında iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
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