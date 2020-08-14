Gaziantep'te şüpheli ölüm: Duygu Delen, Mehmet Kaplan'ın evinin 4. katından 'düştü'

TELE1'den Büşra İlaslan'ın haberine göre Gaziantep’te dün, lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Duygu Delen’in, Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu Mehmet Kaplan’ın evinin 4. katından düşerek öldüğü iddia edildi.

Duygu Delen’in Mehmet Kaplan ile balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü öne sürüldü. Duygu’nun arkadaşları olayın intihar olarak duyurulmasına tepki göstererek sosyal medyada #DuyguİçinAdalet etiketiyle olayı gündeme taşıdı.

Gaziantep’te dün 17 yaşındaki Duygu Delen, Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu Mehmet Kaplan’ın evinin 4. katından düşerek öldüğü iddia ediliyor.



“hayat doluydu, hayalleri vardı.”



Ailesi seslerini duyurmak istiyor. İntihar değil, cinayet. #DuyguİçinAdalet pic.twitter.com/KVczX6cejL — Şule Çet Dayanışma Platformu (@suleicinadalet) August 14, 2020

TELE1’e konuşan Duygu’nun yakın arkadaşı, Duygu’nun tehdit edildiği için eve gittiğini belirterek, şunları söyledi:

”Mehmet Kaplan, Duygu’nun eski erkek arkadaşı. gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddet yüzünden ayrılmıştı. Olay öncesinde Duygu’ya tehdit mesajı atmış. Duygu bu nedenle o eve gitmiş. Mehmet Kaplan zaten uyuşturucu bağımlısı ve daha önce de hamile bir kadının ölümüne sebep oldu. Alkollü araç kullanırken bir kadına çarptı ve hiçbir ceza almadan kurtuldu. Ailesi eli kolu uzun insanlar. Paylaşılan videolarda tedirginliği tavırları belli oluyor zaten. Evde çıkan uzun süreli uzun süreli arbede ve boğuşma olmuş. Vücudunda kırık ve darbe izleri bulundu. Duygu kesinlikle canına kıyabilecek biri değildi. Olay yerinde anlık müdahalelerle hayata döndürülmüş ama hastaneye ulaşamadan yaşamını yitirmiş. Üstü örtülmeye çalışılan bu cinayette sessiz kalınmamalı. Destek bekliyoruz. Başka canlar yanmasın.”

Mehmet Kaplan adliyeye sevk edildi

Duygu Deren’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Duygu’nun şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan, adliyeye sevk edildi.

Daha önce bir kadının ölümüne sebep oldu, serbest bırakıldı

Kaplan’ın 17.01.2019 tarihinde, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken Masal park tramvay durağı yaya geçidinde 1 çocuk annesi 35 yaşındaki Zeynep Berna Atay’a çarparak öldürdüğü ortaya çıktı.

Kaplan’ın kazada 210 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaplan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 210 promil alkol, ehliyetsiz, aşırı hızla üstelik yaya geçidinde bir kadını öldürmesine rağmen serbest kalan Kaplan adresinin sabit olması, kaçma şüphesinin bulunmaması ve öğrenci olması gerekçe gösterilerek ile serbest bırakıldı.

“6 yaşında annesiz kalan oğlumuza, annesinin ölümüne sebep olan adamın serbest kaldığını söylemek istemiyorum” Zamanında sağlanmayan adaleti hep birlikte sağlayalım. Hem Zeynep’in, hem de Duygu’nun ailesine ses olalım. #duyguiçinadalet #zeynepiçinadalet https://t.co/8XpcvarI1E — Şule Çet Dayanışma Platformu (@suleicinadalet) August 14, 2020

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