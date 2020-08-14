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    Akşener: Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhur İttifakı’nın içinde yer almamız mümkün değil

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Partili Cumhurbaşkanlığı devam ettiği sürece başıma silah dayasalar Cumhur İttifakı içinde yer almam” açıklamasını yaptı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV’de Söz Meclisi programında Çiğdem Akdemir’in sorularını yanıtladı.

    Koronavirüs salgının ekonomik etkilerine değinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mesela Afgan ve Suriyelilerin çalıştırıldığını ve biraz daha maaşı artmış kişilerin işten çıkarıldığını öğrendik ve bunları işte grup konuşmalarımızda ortaya koyduk. Bunun adını da bir ‘Memleket Meselesi’ diye koyduk" dedi.

    Yeniçağ'ın haberine göre Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Dolarla mı maaş alıyorsunuz?" sözlerine tepki göstererek, "Berat Albayrak’ın açıklamalarını ciddiyetsizlikle karşılıyorum. Dolarla maaş alan adam, doların artmasından niye endişe duysun, bir kamyon para alıyor. Türk parasının değeri düşüyor. Dolar arttıkça para halktan çıkıyor. Bunu bilmeyen Bakan, Ekonomi Bakanı olmuş. Damat uçmuş görünüyor. Aklına ilk gelen çocukluk anıları. Sen yemiş olabilirsin ama anneler çokomel alamıyor çocuğuna. Böyle bir bakış açısı olabilir mi? Ciddiyetsizlik görüyorum." ifadelerini kullandı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Eve dön' çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destek vermesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Biz İYİ Parti’yi kolay şartlar altında kurmadık. İYİ Parti’yi bir ev olarak düşünürsek son derece zorlukla kurulmuş, helal lokma yediğimiz bir ev. Bizim evimiz 83 milyondur. Milletimizin sinesidir" dedi.

    Akşener, ''Birbirlerine sinkaflı küfür edenler etle tırnak gibi bir araya geldi. Ben bunu yapmam. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhur İttifakı’nın içinde yer almamız mümkün değil. Başıma silah dayasalar mümkün değil'' ifadelerini kullandı. 

    Akşener'in açıklamaları şu şekilde:

    "Ben iki kez karantina uyguladım. Test sonuçlarım negatif çıktı. Biz, 26 Mart'ta vatandaşlarımıza ne söylediysek onu uygulama mecburiyetinde olduğumuz için gerçekten 14 gün boyunca iki kere herhangi bir kişi ile dışarıdan kimseyle görüşmeden karantina uyguladım. Daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beni aradı, ‘Geçmiş olsun’ dedi. Daha sonra da Sağlık Bakanlığı’nın doktorları polis arkadaşımızı takip etti. Sağlık Bakanı’na teşekkür ederim.

    Biz şimdi farklı bir muhalefet anlayışına sahibiz diyoruz. sonra diyoruz ki doğrusu bu. Buyurun bizim önerdiklerimiz yerine getirebilirsiniz. Biliyoruz ki o fayda siyasi iktidarı olsa bile önce, millet. Sadece eleştirip gagalayarak gezmiyoruz. Yani biz daha çok faydalı olur bu durum millete diyoruz. Bazı şeyler üç hafta ya da iki hafta en başında yapılabilseydi, bu sınırların kapatılması, İran ve diğer ülkeler de yapılabilseydi, Umre’ye gidecek olan insanlarla ilgili alınan önlemler… Şimdi bunlara bütün olarak baktığınızda bazı kararları hızlı almanız gerekiyor."

    Etiketler:
    AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, Meral Akşener
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