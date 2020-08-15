Rosatom, Akkuyu NGS'nin 4. ünitesi için inşaat lisansı başvuru yaptı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Mersin'de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4. ünitesi için inşaat lisansı almak amacıyla Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu'na başvuru yaptı.

Haziran ayında Türk basınına yansıyan gelişme hakkında Rosatom'un iştiraki Atomenergoprom şirketinden resmi açıklama geldi.

Akkuyu NGS projesi hakkındaki bir rapor yayınlayan Atomenergoprom, 2. ünitenin temelinin 8 Nisan'da atıldığını belirterek 12 Mayıs'ta ise 4. ünitenin inşaat lisansı için Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu'na başvuru yapıldığını ifade etti.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, haziran sonunda yaptığı açıklamada Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ikinci ünitesinin yapımına başlandığını duyurmuştu.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS'de 4 adet Rus tasarımı 3+ nesil VVER reaktörü bulunacak. Her bir reaktör 1200 megavat kapasiteye sahip olacak. İlk ünitenin 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.