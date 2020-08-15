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    Eğitimin başlaması için hazırlıklar devam ediyor: Sınıflar ikiye bölünecek, çarşamba-pazar temizlik günü

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    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde 31 Ağustos'ta başlayacak uzaktan eğitim, 21 Eylül'de yüz yüze devam edecek. Bakanlık, koronavirüs nedeniyle çeşitli önlemler almaya hazırlanırken ilk olarak önceliğin 1. sınıflara ve sınava girecek olan öğrencilere verilmesi planlanıyor.

    Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre her şey yolunda giderse ilk olarak okulöncesi, ilkokul birinci ve ikinci sınıflar okula başlayacak. Burada süreç görülüp duruma göre karar verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) en çok kafa yorduğu konulardan biri, okuma yazmayı öğrenecek olan birinci sınıflar. Bunun için her aşamada bu sınıflar öncelikli olarak ele alındı. İlk olarak okula bu grubun başlatılmasının nedeni, okuma yazma öğretilirken yüz yüze eğitimin zorunlu görülmesi. Buna göre birinci sınıf öğrencilerine öncelikle uzaktan eğitim uygulaması olan canlı sınıfla harflerin, seslerin tanıtılması sağlanacak. 20 günde bazı seslerin tanıtılmasının ardından yüz yüze eğitimle çocukların okuma yazması pekiştirilecek. 

    Üç hafta bu öğrencilerin durumuna bakılacak. Her şey yolunda giderse bu kez sınava girecek öğrenci gruplarına öncelik tanınacak. Yani Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 8 ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12. sınıflar okula çağrılacak. Aşamalı ve kademeli sistem uygulanacağı için yine üç hafta beklenecek. Bu kez ortaokul 5 ve 7. sınıflar ile lise ara sınıfları okula alınacak. 

    Öğrenciler 2 gün okula gelecek. Sınıflar yine yarıya bölünecek. 30 kişilik sınıfın A grubu pazartesi-salı, B grubu perşembe-cuma yüz yüze eğitim için sınıflarda olacak. Geri kalan zamanlarda evden, uzaktan eğitim takip edilecek.

    Çarşamba-pazar temizlik günü

    Bakanlık okulda hijyen ve güvenlik için personel alımını bu sürede arttırmayı planlıyor. Okulda sürekli hijyenle ilgili çalışmalar yapılsa da gün sonu okul dezenfekte edilse de çarşamba-pazar günleri büyük temizliğe ayrılacak. Bu günlerde tüm okul dezenfekte edilecek.

    'Yüz yüze'de okul süresi uzayabilir

    Öğrencilerin okula geldiği gün sayısı azalacak. Ders saatleri de 40 dakikadan 30 dakikaya indirilecek. Ama öğrencinin okulda kalacağı sürenin uzatılması da planlamalar arasında yer alıyor. Örneğin, normalde 6 saat kalıyorsa 8, 7 saat kalıyorsa bu sürenin 9 saate çıkarılması planlanıyor. Yüz yüze eğitim iki güne düşürülünce, okula gelen çocuklara daha fazla aktarım yapılması konuşuluyor. Ancak anasınıfı ve birinci sınıflar bu planlamanın dışında tutuluyor.

    Cumartesi sınav hazırlığı

    Bakanlığın en önem verdiği gruplardan biri olan 8 ve 12. sınıflar cumartesi günü okula çağrılacak. Ders takviyesi yapılacak.

    31 Ağustos’tan itibaren uzaktan eğitime başlanacak. Bakanlığın Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) canlı sınıf uygulaması için çalışmalarını hızlandırdı. Geçen dönem ‘zoom ‘platformunda 50 bin oda alan YEĞİTEK; bu yıl bu ve başka platformlarda kapasite arttırımı üzerinde çalışıyor. Bir odada kaç kişinin olabileceği, aynı anda ne kadar yükün kaldırılacağı konusunda teknik hesaplamalar yapılıyor. Öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak, belli saatlere göre düzenlemeler yapılacak. Bakanlığın dün il milli eğitim müdürleri ile yaptığı toplantıda bu konudaki çalışmanın son hali konusunda kararlar alındı.

    Ders programı planlandı. Bir gün birkaç bölüme ayrılarak, ders yükü azaltılacak. Öğretmenler buna göre ders verecek. İller okullara bu saatleri bildirecek. Bölgelere göre de planlama yapılabilir, yoğunluğa göre bu durum değişecek. Örneğin 9. sınıfların matematik dersi, fizik dersi merkezden ayarlanarak açıklanacak. Öğretmen yoklama alabilecek, ödev verebilecek, öğrencisinin o sırada ekrana bakıp bakmadığını, dersi dinleyip dinlemediğini görebilecek. Tabii veri gizliliği gereği veli muvafakatnamesi de alınacak. Bu arada EBA ve televizyon üzerinden eğitim devam edecek.

    Özel okullarda yaz okulu ve kurs formülü

    Bütün açılış hazırlıklarını 17 Ağustos’a göre yapan özel okullar da bakanlığın 21 Eylül açıklamasının ardından yüz yüze eğitim için yeni formül arayışında. Bazı özel okullar, bunun için ‘yaz okulu’ ya da ‘kurs’ formülü ile öğrencilerine eğitim verme hazırlığında. 17 Ağustos’tan itibaren bazı özel okullar velilere gönderdikleri yazıyla birinci, 8’inci ve 12’nci sınıflara yüz yüze eğitim kurs çalışması yapacaklarını belirtiyor ve bu sınıflardaki öğrencileri okula yüz yüze eğitime çağırıyor.

    Bazı özel okullar da anaokuluna başlayacaklara yaz okulu, birinci sınıfa geçeceklere okulöncesi yaz okulu, 2. sınıfta okuyacaklara okuma-yazma oyunları, 8 ve 12. sınıfı okuyacaklara hazırlık yaz okulları açacaklarını duyurdu. 1 Haziran’dan itibaren devlet ve özel okullarda hafta sonu destekleme yetiştirme kurslarına Bakanlığın izin vermesinin ardından özel okullar da 8 ve 12. sınıflara yönelik eğitim için kurs açmaya başlamıştı. Özellikle sağlık çalışanları ve çalışan anne babalar için kreşlerin ve ana sınıflarının açık tutulması nedeniyle özel okulların ana sınıflarının da önü açılmış oldu. İlkokul bir ve ikinci sınıflar için de yaz okulu formülü işe yarayacak gibi.

    8 ve 12'ler sınavda hangi konulardan sorumlu olacak?

    Bakanlık birinci dönem okulların açılmaması durumundaki kötü senaryo üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Anasınıfı ve ilkokullarda sınav zorunluluğu olmadığı için bu konuda sorun yaşanmayacak gibi. Ama lisede okuyan ve sınava girecek adaylar için formül aranıyor. Birinci dönem okullar kapalı kalırsa ikinci dönemde yapılacak sınavlarla yani geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bir dönem notuyla sınıf geçme uygulaması ihtimaller arasında.

    Ancak sınava girecek olan 8 ve 12’lerin eğitim öğretim başlamadığı takdirde hangi konulardan sorumlu olacağı henüz net değil. Okullar yüz yüze eğitime hiç açılmazsa nasıl bir yol izleneceği de bürokratları kara kara düşündürüyor.

     

    Etiketler:
    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Bakanlığı, yeni koronavirüs zatürresi, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs testi, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs
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