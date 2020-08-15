Sümela Manastırı'nda ayin başladı

Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde bulunan, 88 yıl aradan sonra 2010'dan beri yılda bir Ortodoks Hristiyanların ayin yapmasına izin verilen Sümela Manastırı'nda 7. ayin başladı.

'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde Ortodoks Hristiyanlarca yapılan ayine katılacaklar, sabah saatlerinde minibüslerle tarihi Sümela Manastırı'na gelerek hazırlıklara başladı.

Manastırın çevresinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı, hassas burunlu köpekle manastır içinde arama yapıldı. Ayin öncesi manastırın girişine gelen ziyaretçiler, Trabzon Valiliğince kendilerine verilen giriş kartlarıyla kontrollü şekilde içeri alındı.

Manastırın restorasyonu dolayısıyla 4 yıldır gerçekleştirilmeyen ayine, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bu yıl yaklaşık 70 kişi katılıyor. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de katılımcılar arasında yer alırken, geçmiş yıllarda Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayini, bu yıl Patrikhane yetkilileri gerçekleştiriyor.

Ayin nedeniyle Sümela Manastırı'na saat 14:00'e kadar heyet dışında başka ziyaretçi kabul edilmeyecek. Vatandaşlar, manastırı ayinin ardından 14.00-20.00 saatlerinde gezebilecek.