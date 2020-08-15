Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye yanıt: Türkiye, Doğu Akdeniz'de diyalog ve müzakereden yanadır

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan açıklamaya yanıt vererek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de diyalog ve müzakereden yana olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği'ne (AB) yanıt verdi. "Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır" denen açıklama, şöyle devam etti:

"Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır."

Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır. https://t.co/5ONfvjoL6E — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 15, 2020

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