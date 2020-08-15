AK Parti Sözcüsü Çelik: Doğu Akdeniz’deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir açıklama daha yaptı. Çelik, şunları söyledi:
"Doğu Akdeniz’deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır.
Yunanistan’ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz’de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz.
Mavi Vatan’da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi Mavi Vatanımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye’ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Nokta."
Yunanistan’ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 15, 2020
Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz’de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor.
Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz.
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