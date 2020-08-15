TBMM'den koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama

Meclis'te son iki günde 35 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği iddiaları yalanlandı. Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son iki gün değil, toplam aktif vaka sayısı 35’dir" denildi.

TBMM Başkanlığı, 'Meclis yerleşkesinde iki günde 35 koronavirüs vakası tespit edildi' haberleri üzerine açıklama yaptı.

Salgının başlangıcından bu yana TBMM'de hijyene yönelik tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, hem çalışanların olumsuz etkilenmemesi için esnek çalışma modelinin uygulanması hem de milletvekilleri, personel ve personelin bakmakla yükümlü olduğu bireylere yönelik testlerin yaptırılması konusunda azami hassasiyet gösterildiği bildirildi.

Açıklamada, görülen vaka sayılarının da şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edilerek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, 6 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda vaka sayılarına ilişkin paylaşımda bulunduğu anımsatıldı.

Salgının ülke genelindeki seyriyle paralel olarak yeni vakalar da tespit edildiğine dikkati çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

© DHA / AK Partili milletvekili bir ayda 8 koronavirüs testi yaptırdığını açıkladı: TTB, 'bu bir skandal' diyerek tepki gösterdi izin dönüşü yaptırılan testlerin neticesi olup, Meclis personeli arasında esnek çalışma modeli uygulanıyor."

'Kit yok' iddiası

TBMM Başkanlığı, 'Meclis'te, iki günde görülen vaka sayısına ilişkin verilen bilgiler ile sağlık çalışanlarının, çalıştıkları hastanede KİT bulunmadığı için Meclis hastanesinde test yaptırdıkları ve Meclis’e getirilen antikor testlerinin 'iki saatte bittiği' yönündeki bilgilerin' de gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada, "Meclis hastanesi, Sağlık Bakanlığının bir hastanesi olup, normal dönemlerde milletvekilleri ve personel ile bunların bakmakla yükümlü olduğu şahıslara hizmet etmekteyken, pandemi döneminde diğer hastanelerle işbirliği içinde hareket edilerek ihtiyaç duyulması halinde gerek test yaptırılmasında, gerekse test yaptırılacak kişilerle ilgili yönlendirmeler yapılabilmektedir" denildi.