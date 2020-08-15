Rusya Tur Operatörleri Birliği: Türkiye'deki oteller bu yıl yüzde 25 daha ucuz 

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus turistler için Türkiye'deki otellerde konaklama ücretlerinin geçen yıla kıyasla yüzde 20-25 daha düşük olduğunu açıkladı.

Tur operatörü TUI'nin verilerine dayanan bir açıklama yapan ATOR, "Türkiye'de otellerin yaklaşık yüzde 40'ı çalışıyor. Rus turistler için konaklama ücretleri, yüzde 20-25 daha düşük" ifadelerini kullandı.

Bu yıl ortalama tur fiyatlarının 500-560 dolar civarında olduğunu kaydeden ATOR, Ağustos 2019'da bu rakamın 100 dolar daha yüksek olduğunun altını çizdi.

Rusya Seyahat Acenteleri Birliği Genel Müdürü Aleksan Mkirtçiyan, Türkiye'nin sezon sonuna kadar bir buçuk milyondan fazla Rus turist ağırlayacağını belirtti.

Mkirtçiyan, Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarına yönelik tur fiyatlarının son derece cazip olduğunu ekledi.