Gazeteci Işık: Sarıgül ikna edilebilirse TDH bir siyasi partiye dönüştürülüp Millet İttifakı'na katılacak

Gazeteci Candaş Tolga Işık, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 81 ilde 514 merkezde başlattığı Türkiye Değişim Hareketi'nin (TDH) canlandığını söyledi.
Işık, şu bilgileri verdi:
"15 gündür Sarıgül'ün evinde ve ofisinde yoğun bir trafik var. Sarıgül ikna edilebilirse TDH bir siyasi partiye dönüştürülüp Millet İttifakı'na katılacak."
Mustafa Sarıgül'ün 81 ilde 514 merkezde başlattığı Türkiye Değişim Hareketi (TDH) yeniden canlanıyor! 15 gündür Sarıgül'ün evinde ve ofisinde yoğun bir trafik var. Sarıgül ikna edilebilirse TDH bir siyasi partiye dönüştürülüp Millet İttifakı'na katılacak.— Candaş Tolga Işık (@ctisik) August 15, 2020
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