Gazeteci Işık: Sarıgül ikna edilebilirse TDH bir siyasi partiye dönüştürülüp Millet İttifakı'na katılacak

Gazeteci Candaş Tolga Işık, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün evinde ve ofisinde 15 gündür bir trafik olduğunu belirterek "Sarıgül ikna edilebilirse TDH bir siyasi partiye dönüştürülüp Millet İttifakı'na katılacak" kulisini verdi.