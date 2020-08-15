Galata Kulesi'ndeki yıkımın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Galata Kulesi'nde yapılan tahribata ilişkin yeni görüntüler yayınladı.
Görüntüleri Twitter hesabı üzerinden yayınlayan İBB, şu açıklamada bulundu:
"Galata Kulesi'ndeki skandal yıkımın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Diğer katlarda da ağır tahribatlar var! Görüntülerde restorasyon projesi onaylanmadan kulenin baştan aşağı şantiye halinde olduğu, pencerelerin söküldüğü, beton uygulamalar ve yeni merdiven yapıldığı görülüyor."
Galata Kulesi'ndeki skandal yıkımın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Diğer katlarda da ağır tahribatlar var!— İBB Haber (@ibbhaberleri) August 15, 2020
Görüntülerde restorasyon projesi onaylanmadan kulenin baştan aşağı şantiye halinde olduğu, pencerelerin söküldüğü, beton uygulamalar ve yeni merdiven yapıldığı görülüyor. pic.twitter.com/LlWjiRsGn5
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