Sivas'ta iki muhtara koronavirüs soruşturması

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Yıldızeli ve Suşehri ilçelerimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından toplum sağlığını korumak ve sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınan tedbir kararlarına aykırı davrandığı tespit edilen iki köy muhtarı hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, düğün salonlarında maske, mesafe, hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, gelen misafirlerin ateş ölçümü, masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi tedbirlerin, İl Salgın Denetim Ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol edildiği de belirtildi.