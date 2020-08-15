Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin "Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek. En küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.