İletişim Başkanı Altun'dan Biden'ın açıklamalarına tepki: Müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansıması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden'in Türkiye hakkındaki ifadelerinin 'Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansıması' olduğunu belirterek "Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kasım ayında yapılması planlanan ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden'ın, bu yılın başında yayınlanan ancak son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan, Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, Biden'ın "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamentoya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu" şeklindeki ifadeleri aralık ayında kullandığı ancak bugünlerde medyaya yansıdığını kaydederek "Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansımasıdır. Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Altun, şu ifadeleri kullandı:

'Gereken tepki demokrasinin gereğidir'

NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir.

ABD siyasi kurumları ile Amerikan kamuoyunun günlük siyasi kazanımlar için yapıldığı ayan beyan ortada olan bu sorumsuz açıklamalara prim vermeyerek gereken tepkiyi göstermesi demokrasinin bir gereğidir.

'Üzücü ama şaşırtıcı değil'

Tüm bunların yanında, ülkemizdeki muhalif siyasetin, kendisini küçük düşürücü ve milletimizin aklında soru işaretleri oluşturan bu ifadelere herhangi bir tepki göstermemiş olması üzücüdür ancak bizler için şaşırtıcı değildir.

'Dostça bir hatırlatma'

Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir.

Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma!"

ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Aralık ayında kullandığı, nitekim bugünlerde medyaya yansıyan ifadeleri Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansımasıdır. Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 15, 2020

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