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    ABD'de Demokrat Başkan adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden

    ABD'nin Demokrat Partili başkan adayı Biden'ın ocak ayında yaptığı açıklamalar Türkiye'nin gündeminde

    © AP Photo / Matt Rourke
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden'in Türkiye hakkındaki ifadeleri Türkiye kamuoyunda tepkilere neden oldu.

    Kasım ayında yapılması planlanan ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden'ın, ocak ayında yaptığı ancak son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan açıklamaları Türkiye kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.

    Biden, "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamentoya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu" şeklindeki ifadeleri 19 Ocak'ta New York Times (NYT) gazetesinin yayın kurulunun tüm Demokrat adaylarla düzenlediği toplantıda kullanmıştı.

    Biden'ın açıklamalarına Türk üst düzey isimler ve siyasetçilerden tepkiler geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

    Altun, Biden'ın sözlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    'Gereken tepki demokrasinin gereğidir'

    NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir.

    ABD siyasi kurumları ile Amerikan kamuoyunun günlük siyasi kazanımlar için yapıldığı ayan beyan ortada olan bu sorumsuz açıklamalara prim vermeyerek gereken tepkiyi göstermesi demokrasinin bir gereğidir.

    'Üzücü ama şaşırtıcı değil'

    Tüm bunların yanında, ülkemizdeki muhalif siyasetin, kendisini küçük düşürücü ve milletimizin aklında soru işaretleri oluşturan bu ifadelere herhangi bir tepki göstermemiş olması üzücüdür ancak bizler için şaşırtıcı değildir.

    'Dostça bir hatırlatma'

    Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir.

    Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma!"

    ​'İtiraf niteliğinde'

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, konuyla ilgili CNN Türk'e yaptığı açıklamada "Her şeyden önce Biden'ın bu açıklaması bir itiraf. Bizim içeride uzun bir süreden bugüne Türkiye'ye dönük özellikle ABD'nin kendi içinde bazı merkezlerin hamlelerini ve yaptırım zorlamalarını görüyoruz" dedi.

    "Biden'ın bu açıklamasıyla bunu ve diğer etkileri yan yana koyduğumuzda Türkiye'ye yönelik hangi oyunların oynandığını, içeride Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini itibarsızlaştırmak için kullandıkları dili açığa çıkaran bir durumdur, Biden'ın itirafı" diyen Ünal, şu ifadeleri kullandı:

    "İçeride muhalefete yönelik sözleri muhalefetin desteklenmesi gerektiğini ve orada Kürt halkı ifadesinden anladığımız Kürt halk değil YPG/PKK ve içeride HDP siyasetidir. Muhalefet olarak nitelendirdiği de CHP'ye kullandığı dildir .Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde hangi sınamalardan geçtiğinin önemli bir örneğidir. ABD'yi değerlendirirken tek bir ABD'yi konuşmuyoruz hatırlarsınız Trump, Suriye'den çıkmak istediğinde Ortadoğu ve Türkiye ile aldığı pozisyonlarda ABD içerisinde hangi merkezler tarafından başka politikalar çerçevesinde nasıl engellendiğini biliyoruz. Bu çerçevede baktığımız zaman ABD'nin içerisinde bazı merkezlerin Türkiye'ye yönelik yaklaşımlarını bunu içerisinde ABD'den istediğimiz iade edilmesi gereken FETÖ elebaşının nasıl korunduğunu buraya eklediğimizde ABD içerisinde belli merkezlerin Türkiye'ye yönelik ne düşündüğünü ve hangi projeleri desteklendiği ortaya çıkıyor."

    'Biden Erdoğan'ın değirmenine su taşımaktan vazgeçsin'

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Biden'a tepki göstererek "Bizim demokrasi ve özgürlük mücadelemiz, hiçbir emperyalist himmete muhtaç değildir. 'Bağımsızlık bizlerin karakteridir.' Biz siyaseti okyanusun ötesinin çıkarları için değil, milletimizin çıkarları için yaparız. Biden Erdoğan’ın değirmenine su taşımaktan vazgeçsin" diye kaydetti.

    Etiketler:
    Faik Öztrak, Mahir Ünal, Muhalefet, Kürtler, Türkiye, Fahrettin Altun, Joe Biden, ABD
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