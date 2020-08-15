Kayıt
01:09 16 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

    MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 51
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/52/1041485204_0:0:2845:1600_1200x675_80_0_0_91fc36cac6ecae884a56dbdf73bbefa8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008151042661504-meb-yeni-egitim-ogretim-yili-calisma-takvimine-iliskin-illere-yazi-gonderdi/

    Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) illere gönderdiği 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin yazıya göre, resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020-6 Haziran 2021 tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek.

    Bakanlık, illere yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin yazı gönderdi.

    Yazıda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Canlı Sınıf Uygulamaları ile EBA TV (İlkokul, Ortaokul ve Lise) yoluyla uzaktan eğitim ile tamamlandığı hatırlatıldı.

    Yeni ders yılının, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik programın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü, resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ise 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitim ile başlayacağı kararlaştırıldığı vurgulanan yazıda, buna karşın salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ilişkin takvimde değişikliğe gidildiği belirtildi.

    Yazıya göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları istemeleri halinde 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim yoluyla tüm kademe ve sınıf düzeylerinde öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayabilecek. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağından resmi ve özel örgün eğitim kurumlarının tamamı bu tarihten itibaren uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayacak.

    Yeni ders yılına ilişkin öğretim programlarının işlenmesine 21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren Bakanlıkça yapılacak planlama doğrultusunda başlanacak.

    Öğretmenler, mesleki çalışmalara 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü görev yaptıkları eğitim kurumlarında başlayacak.

    Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 21-25 Eylül 2020 tarihlerinde uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

    Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla uzaktan eğitim yoluyla ve yüz yüze eğitimin başladığı hafta içerisinde gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

    Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde işletmelerde beceri eğitimleri, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlayacak.

    Resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020 - 06 Haziran 2021 tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmuru, halk arasında 'yıldız kayması' olarak biliniyor.
    Yılda bir gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun nefes kesen görüntüleri
    Karikatür
    ABD'li senatörler: Türkiye, gemilerini Doğu Akdeniz'den çıkarmazsa ekonomik yaptırım uygulanmalı
    İnfgorafik
    Türkiye, Rus turistlerin değişmeyen gözdesi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet