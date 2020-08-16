Kayıt
02:37 16 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Akdere'deki semt pazarında Sağlık İçin Hepimiz İçin sloganıyla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı. Bakan Soylu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Bakan Soylu: Tüm acil numaralar 112 çatısı altında toplanacak

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 51
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/06/1042600971_0:0:2001:1126_1200x675_80_0_0_8f4aa62daabc9e5afe5a1e894fbbd29f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008161042661659-bakan-soylu-tum-acil-numaralar-112-catisi-altinda-toplanacak/

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm acil durum numaralarının diğer ülkelerinde olduğu gibi tek bir numaraya çevrileceğini açıkladı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Valiliği önündeki toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

    Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde büyük ve tarihi değişimlere, dönüşümlere imza attığını vurgulayan Soylu, "Bütün dünya durağanlaşmış, ne yapacağını bilemez, yönünü şaşırmış hale gelmiş ve kendi vaaz ettiği değerlerinden uzaklaşmış olsa da Türkiye, liderliğinizde 21. yüzyılı bir fırsat yüzyılı olarak değerlendirmektedir" dedi.

    Soylu, bu çerçevede İçişleri Bakanlığı olarak, terörle mücadeleden asayişe, nüfus hizmetlerinden göç yönetimine, AFAD acil durumlar yönetiminden şehirlerin güvenliğine, uyuşturucudan trafiğe kadar birçok süreçte Erdoğan'ın oluşturduğu iklime ayak uydurmaya çalıştıklarını anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Normal gündelik hayatında devletine işi düşen vatandaşımıza hizmetkar olma ve onu koşulsuz memnun etme anlayışı, bürokrasi ile vatandaşımızı karşı karşıya bırakmama anlayışı ve inancımızın bize öğrettiği, 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.', 'Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.' düsturuyla hareket etmekteyiz. Bugün açılışını yapacağımız tesislerden 112 Acil Çağrı merkezleri, sizin sürekli talimatınızı verdiğiniz, hem kendi ürettiğimiz yazılım altyapısıyla hem donanım açısından dünyaya örnektir. Birçok uluslararası ödül almıştır. AFAD, Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, hükümet konaklarımız ve hakikaten yaptığımız her mesele, milli ve geleneksel ruhumuza yönelik olarak tasarlanmaktadır."

    '112 yazılımımız, alanında dünyada birçok ödülün sahibi oldu'

    Bakan Soylu, 112 yazılımının, alanında dünyada birçok ödülün sahibi olduğuna dikkati çekerek, özellikle salgın döneminde 112 altyapısının ürettiği diğer yardımcı yazılımlarla, seyahat izin belgesinden 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek organizasyonuyla giderilmesine kadar pek çok noktada 24 saat hizmet verildiğini kaydetti.

    Bölgede çay toplamaya gelen vatandaşların da izin belgelerini e-devlet üzerinden aldığını söyleyen Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Sayın Cumhurbaşkanım, talimat verdiniz, Rizeli hemşehrileriniz buraya çay toplamaya geldi. Kaymakamlığa gitmediler, Valiliğe gitmediler, sadece e-devlet üzerinden 112'nin oluşturduğu yazılımla, kendilerine getirilen kısıtlarla birlikte izinlerini aldılar ve yolda herhangi bir sorgulamayla da karşı karşıya kalmadan Rize'ye, Trabzon'a ve çay bölgelerine, Artvin'e kadar geldiler. Ve bu netice sistemin titizlikle hazırlandığının göstergesidir. Hedefimiz, önümüzdeki haziranda 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik, 112 Acil Sağlık 177 Orman, 122 AFAD, 110 İtfaiye gibi tüm acil durum numaralarının aynen dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi tek bir numarayla çevrilmesiyle ulaşmaktır 112'ye. Yani vatandaşımız Türkiye'nin her yerinden 112'yi arayacak ve diğer numaralarla birlikte 'Acaba hangisi hangi numaraydı?' kafasını karıştırmadan bir noktaya ulaşacak. Bu noktada dünyanın birçok ülkesinden de ileride olduğumuzu, hedefimizin de etrafımızdaki coğrafyaya bunu ihraç etmek olduğunu bir kez daha huzurlarınızda arz ediyorum."
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gökyüzünde görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmuru, halk arasında 'yıldız kayması' olarak biliniyor.
    Yılda bir gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun nefes kesen görüntüleri
    Karikatür
    ABD'li senatörler: Türkiye, gemilerini Doğu Akdeniz'den çıkarmazsa ekonomik yaptırım uygulanmalı
    İnfgorafik
    Türkiye, Rus turistlerin değişmeyen gözdesi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet