Gaziantep'te bir günde 2 bin 259 kişiye 'koronavirüs' cezası

Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında dün 2 bin 259 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 259 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetim gerçekleştirilen 426 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.