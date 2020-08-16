Çelik'ten Biden'ın açıklamalarına tepki: Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biden 'Erdoğan'ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız' derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki 'darbe' seçim, 'seçim' de darbe yerine kullanmış. Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz" dedi.

Sandık namustur. Kimse müdahale edemez.

Demokrasimiz hakedilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz.

Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 16, 2020

​'Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir' diyen Çelik, şöyle devam ettii:

"Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hak edilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir."